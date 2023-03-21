***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
21.03.2023 08:19
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte verilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126544
BIST
10:544.937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -38,11
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.923
10:5419,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0389
En Düşük
18,9846
10:5420,4364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0883
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4655
En Düşük
20,3199
10:541.207,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.207,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:54
|AKFYE
|14,33
|2.279.058
|% 9,98
|
|ANELE
|5,87
|39.003.381
|% 9,93
|
|METRO
|2,05
|109.501.899
|% 7,89
|
|ONCSM
|119,00
|55.034.398
|% 7,50
|
|CLEBI
|581,50
|91.402.631
|% 6,56
|
|SDTTR
|123,60
|242.171.737
|% -7,21
|
|OZSUB
|17,75
|20.492.961
|% -6,53
|
|AVOD
|3,00
|38.465.566
|% -6,25
|
|ALFAS
|309,20
|228.958.665
|% -6,22
|
|EPLAS
|48,14
|14.039.711
|% -6,16
|
|ASTOR
|55,60
|1.932.386.327
|% -4,88
|
|GOKNR
|24,96
|1.460.645.839
|% 5,94
|
|THYAO
|124,50
|856.112.404
|% -1,27
|
|KOZAL
|21,10
|831.087.219
|% 1,05
|
|ISCTR
|14,11
|737.978.351
|% 0,79
|
|GOKNR
|24,96
|1.460.645.839
|% 5,94
|
|METRO
|2,05
|109.501.899
|% 7,89
|
|ISCTR
|14,11
|737.978.351
|% 0,79
|
|ADESE
|1,57
|61.077.131
|% 4,67
|
|KOZAL
|21,10
|831.087.219
|% 1,05
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0231
|19,0264
|% 0,11
|
|Euro
|20,4226
|20,4364
|% 0,43
|
|Sterlin
|23,2386
|23,3551
|% -0,15
|
|Frank
|20,3872
|20,5100
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0484
|5,0737
|% 0,08
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|-8,44
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.135
|8.227
|-15,00
|
|Yarım
|3.988
|4.026
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.013
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-0,82
|
Seans Raporu
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