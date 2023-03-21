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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

21.03.2023 08:19
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kulla


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte verilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126544


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFYE 14,33 2.279.058 % 9,98  
ANELE 5,87 39.003.381 % 9,93  
METRO 2,05 109.501.899 % 7,89  
ONCSM 119,00 55.034.398 % 7,50  
CLEBI 581,50 91.402.631 % 6,56  
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10:54 Alış Satış %  
Dolar 19,0231 19,0264 % 0,11  
Euro 20,4226 20,4364 % 0,43  
Sterlin 23,2386 23,3551 % -0,15  
Frank 20,3872 20,5100 % 0,03  
Riyal 5,0484 5,0737 % 0,08  
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10:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.970 1.971 -8,44  
Altın Gr. 1.207 1.207 -2,27  
Cumhuriyet 8.109 8.232 -30,00  
Tam 8.135 8.227 -15,00  
Yarım 3.988 4.026 -7,00  
Çeyrek 1.994 2.013 -3,00  
Gümüş.Ons 22,38 22,41 -0,16  
Gümüş Gr. 13,72 13,74 -0,05  
B. Petrol 72,97 72,97 -0,82  
Seans Raporu 10:54
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