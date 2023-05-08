***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.05.2023 08:21
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZAFER DEMİREL CFO Üst Düzey Yönetici - -
TÜRKER TUNCER İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici - -
MEHMET BÜRGE BİLGİN Satın Alma ve Dış Ticaret Direktörü Üst Düzey Yönetici - -
YENER RAKICIOĞLU Ar&Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar&Ge Direktörü -
KADİR TUNCAY HALAT İhracat Direktörü Üst Düzey Yönetici İhracat Yöneticisi/İhracat Direktörü -
MUSTAFA ÖZYILMAZ İşletme Direktörü Üst Düzey Yönetici Hammadde ve Polyester İş Birimi Direktörü -
NAZİF TUĞRUL KÖSTENCE Bilgi Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Yöneticisi -
DERYA ESNAF Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama Yöneticisi -
EMRAH AKBAŞ Arge Polyester ve Rigit İş Birimi Direktörü Üst Düzey Yönetici Arge Yöneticisi -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147792
BIST
18:054.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.496
En Düşük
4.378
18:0519,5008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0130
|Açılış
|: 20,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5202
En Düşük
19,4540
18:0521,5270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0269
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3800
|
21,5566
En Düşük
21,4429
18:051.267,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.267,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.269,94
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|4,40
|11.144.030
|% 10,00
|
|MAKIM
|21,90
|29.695.894
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,06
|11.815.011
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|159.233.127
|% 9,93
|
|SELVA
|9,44
|112.403.243
|% 9,90
|
|PAMEL
|145,80
|74.768.940
|% -10,00
|
|UZERB
|161,10
|1.897.687
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|804.658.186
|% -9,99
|
|YBTAS
|49.685,70
|1.629.651
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|THYAO
|125,50
|2.446.182.716
|% -1,72
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|EREGL
|29,96
|1.802.135.517
|% -3,10
|
|EKGYO
|5,28
|883.557.233
|% -3,65
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|ISCTR
|10,65
|1.086.430.960
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,20
|757.668.269
|% -1,50
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4973
|19,5012
|% -0,06
|
|Euro
|21,5213
|21,5262
|% 0,12
|
|Sterlin
|24,5937
|24,7170
|% 0,07
|
|Frank
|21,8460
|21,9776
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1830
|5,2090
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|5,51
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.269
|2,29
|
|Cumhuriyet
|9.213
|9.352
|46,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.541
|4.626
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.299
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,01
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GWIND
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 000 adet işlem
-
17:58AVTUR
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 999 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 730.00 milyon TL de
-
17:57AKENR
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 984 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 933 adet işlem