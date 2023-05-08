***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerZAFER DEMİREL CFO Üst Düzey Yönetici - -TÜRKER TUNCER İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici - -MEHMET BÜRGE BİLGİN Satın Alma ve Dış Ticaret Direktörü Üst Düzey Yönetici - -YENER RAKICIOĞLU Ar&Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici Ar&Ge Direktörü -KADİR TUNCAY HALAT İhracat Direktörü Üst Düzey Yönetici İhracat Yöneticisi/İhracat Direktörü -MUSTAFA ÖZYILMAZ İşletme Direktörü Üst Düzey Yönetici Hammadde ve Polyester İş Birimi Direktörü -NAZİF TUĞRUL KÖSTENCE Bilgi Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Yöneticisi -DERYA ESNAF Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama Yöneticisi -EMRAH AKBAŞ Arge Polyester ve Rigit İş Birimi Direktörü Üst Düzey Yönetici Arge Yöneticisi -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147792BIST