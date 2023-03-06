***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
06.03.2023 06:58
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120285
BIST
14:285.334
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 121,49
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.334
En Düşük
5.222
14:2818,9006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:2820,1005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:281.124,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.124,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:26
|BVSAN
|46,20
|57.338.707
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.681.808
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|406.279.486
|% -9,99
|
|GWIND
|17,84
|45.493.111
|% -4,85
|
|KMPUR
|109,60
|217.772.596
|% -4,36
|
|SELGD
|6,69
|4.046.239
|% -4,29
|
|KGYO
|31,64
|24.379.142
|% -4,12
|
|EREGL
|43,74
|4.733.486.587
|% -0,55
|
|KRDMD
|20,72
|2.145.537.266
|% -1,43
|
|TUPRS
|626,20
|2.142.925.236
|% 2,57
|
|THYAO
|140,50
|2.123.786.283
|% 1,30
|
|AKBNK
|18,07
|2.063.788.906
|% 3,79
|
|YKBNK
|10,28
|1.831.687.862
|% 4,26
|
|EKGYO
|8,22
|1.235.191.797
|% 1,61
|
|ISCTR
|12,45
|1.415.979.446
|% 5,60
|
|AKBNK
|18,07
|2.063.788.906
|% 3,79
|
|EREGL
|43,74
|4.733.486.587
|% -0,55
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8944
|18,8985
|% 0,05
|
|Euro
|20,0976
|20,1047
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6203
|22,7338
|% -0,28
|
|Frank
|20,1276
|20,2488
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0205
|5,0457
|% 0,05
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,54
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|7.598
|7.713
|-15,00
|
|Tam
|7.638
|7.686
|43,00
|
|Yarım
|3.732
|3.761
|21,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.880
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-1,41
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 29 artarak (% 2.43 ) 5, 872
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
-
14:41XU100
Endeks 5, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 48, 346.00 milyon TL de
-
14:41CEOEM
Yüzde 7.33 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 283, 622 adet işlem
-
14:40METRO
Yüzde 9.50 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 133, 876 adet işlem