***KNFRT* *ATATP* *NATEN* *GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.09.2023 18:53
***KNFRT******ATATP******NATEN******GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATATP, GWIND, KNFRT, NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ATATP.E, GWIND.E, KNFRT.E ve NATEN.E payları 26/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197186
BIST
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18:058.305
En Düşük
|Değişim
|: 3,30%
|| 265,65
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.311
18:0527,2138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0720
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,7703
En Düşük
27,1176
18:0528,8535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0788
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3524
En Düşük
28,7826
18:051.676,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,74
|Açılış
|: 1.676,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.712,02
En Düşük
1.675,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CIMSA
|325,70
|868.727.286
|% 10,00
|
|IZENR
|53,90
|437.621.127
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|141.661.917
|% 10,00
|
|EMNIS
|77,00
|3.427.337
|% 10,00
|
|QNBFB
|276,10
|34.054.022
|% 10,00
|
|KENT
|485,20
|10.214.226
|% -9,98
|
|SUMAS
|221,50
|4.049.443
|% -5,34
|
|YBTAS
|85.086,50
|3.621.415
|% -4,67
|
|EUKYO
|10,35
|10.986.185
|% -4,61
|
|ELITE
|53,00
|130.320.686
|% -4,50
|
|THYAO
|232,50
|10.738.526.394
|% 2,83
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|TUPRS
|166,00
|9.789.735.834
|% 7,72
|
|KONTR
|336,60
|6.061.092.521
|% 5,32
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,07
|1.899.708.906
|% 4,11
|
|EKGYO
|8,18
|2.936.364.869
|% 3,41
|
|SKBNK
|5,91
|1.423.915.911
|% 5,91
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2073
|27,2135
|% 0,26
|
|Euro
|28,8369
|28,8540
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,1511
|33,3173
|% 0,09
|
|Frank
|29,7359
|29,9150
|% -0,25
|
|Riyal
|7,2323
|7,2686
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-9,26
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|4,00
|
|Tam
|11.087
|11.189
|-1,00
|
|Yarım
|5.560
|5.618
|0,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,34
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 280, 65 artarak (% 3.32 ) 8, 725
-
17:58XU100
Endeks 8, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 31 üstünde . İşlem hacmi 146, 728.00 milyon TL de
-
17:58TLMAN
Yüzde 7.22 oranında artışla 93.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 098 adet işlem
-
17:56HATSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 959 adet işlem
-
17:54GWIND
Yüzde 7.78 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 112, 613 adet işlem