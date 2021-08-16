***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2021 10:00
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958194
BIST
11:161.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,86
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.460
En Düşük
1.451
11:168,4767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0404
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4605
11:169,9947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0577
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
11:16483,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,40
|Açılış
|: 483,13
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler11:16
|VKING
|8,36
|1.552.427
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.346.331
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.862.345
|% 9,95
|
|AGYO
|3,47
|46.638.019
|% 9,81
|
|DAGI
|3,89
|54.130.456
|% -8,47
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|MIPAZ
|4,16
|7.202.079
|% -4,37
|
|EDIP
|3,60
|5.757.081
|% -4,00
|
|THYAO
|12,66
|349.366.949
|% 1,93
|
|GARAN
|9,41
|312.119.282
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,55
|205.733.632
|% 2,41
|
|AKBNK
|5,59
|186.329.490
|% 2,01
|
|KRDMD
|8,33
|172.350.552
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,55
|205.733.632
|% 2,41
|
|ODAS
|1,38
|80.117.722
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,59
|186.329.490
|% 2,01
|
|GARAN
|9,41
|312.119.282
|% 1,51
|
|THYAO
|12,66
|349.366.949
|% 1,93
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4719
|8,4767
|% -0,47
|
|Euro
|9,9903
|9,9947
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,7192
|11,7779
|% -0,48
|
|Frank
|9,2360
|9,2916
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2542
|2,2655
|% -0,45
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-5,10
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|-1,16
|
Seans Raporu
11:16
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