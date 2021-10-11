***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 11:33
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969405
BIST
14:241.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,66
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.402
14:248,9632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
14:2410,3755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0074
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
14:24505,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,26
|Açılış
|: 505,46
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler14:24
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.884.154
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.686.048
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|101.205.923
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|204.819.655
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.628.077
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,50
|46.704.003
|% -9,91
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARFA
|12,48
|811.350
|% -7,62
|
|KRDMD
|6,70
|539.946.557
|% 4,20
|
|GARAN
|9,36
|521.241.709
|% 0,65
|
|TUPRS
|125,60
|479.571.446
|% 2,11
|
|EREGL
|17,57
|408.689.279
|% 2,93
|
|THYAO
|14,27
|344.253.312
|% 1,28
|
|KRDMD
|6,70
|539.946.557
|% 4,20
|
|EKGYO
|1,79
|126.138.849
|% 0,56
|
|ODAS
|1,50
|95.732.847
|% 2,74
|
|GARAN
|9,36
|521.241.709
|% 0,65
|
|PETKM
|6,18
|313.628.958
|% 0,65
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9606
|8,9632
|% -0,06
|
|Euro
|10,3717
|10,3755
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1759
|12,2370
|% 0,02
|
|Frank
|9,6336
|9,6917
|% 0,00
|
|Riyal
|2,3825
|2,3945
|% -0,07
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-3,09
|
|Altın Gr.
|505
|506
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.394
|-5,00
|
|Tam
|3.327
|3.411
|-4,84
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|-2,34
|
|Çeyrek
|807
|825
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,57
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|2,08
|