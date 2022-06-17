***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2022 10:21
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037856
BIST
11:082.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,29
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
11:0817,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0253
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2717
11:0818,2066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0686
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1532
11:081.029,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.029,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler11:08
|SANEL
|6,76
|5.555.593
|% 9,74
|
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|KMPUR
|33,70
|59.232.053
|% 8,37
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|SMART
|5,73
|11.482.914
|% 7,30
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|EUREN
|25,16
|89.789.723
|% -3,45
|
|DOAS
|77,25
|59.232.985
|% -3,26
|
|DOBUR
|50,00
|378.150
|% -2,82
|
|RAYSG
|12,60
|505.346
|% -2,70
|
|THYAO
|47,24
|616.193.719
|% -0,21
|
|SISE
|21,44
|602.778.642
|% 1,80
|
|EREGL
|29,10
|549.502.624
|% -0,34
|
|SASA
|44,82
|539.704.173
|% -1,36
|
|KOZAL
|187,90
|453.260.147
|% 4,62
|
|PRDGS
|2,95
|285.388.741
|% 6,88
|
|ODAS
|2,95
|154.153.720
|% -2,32
|
|DOHOL
|3,94
|137.433.995
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,16
|39.698.296
|% 1,75
|
|TSKB
|2,14
|66.217.650
|% 0,47
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3129
|17,3236
|% 0,15
|
|Euro
|18,1945
|18,2066
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,2140
|21,3204
|% -0,43
|
|Frank
|17,8793
|17,9870
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6003
|4,6234
|% 0,06
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,33
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.816
|6.919
|-47,00
|
|Yarım
|3.346
|3.384
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,71
|