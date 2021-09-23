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***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.09.2021 17:06



***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Ticaret Sicil İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 132.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 132.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KNFRT, TRAKNFRT91A9 33.000.000 99.000.000,000 300,00000 KNFRT, TRAKNFRT91A9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 33.000.000 99.000.000,000 300,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 13.09.2021

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 74.259.683,17
Diğer Kar Yedekleri (TL) 24.740.316,83


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.09.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 15.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 14.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 22.09.2021

Ek Açıklamalar
Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Ticaret Sicil İlanı yayımlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Konfrut Sermaye Artırım Ticaret Sicil Tescili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965007


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