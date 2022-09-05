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***KOCFN* *ISKMD* *HEKTS* *DNFIN* *VDFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

05.09.2022 17:48
***KOCFN* *ISKMD* *HEKTS* *DNFIN* *VDFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***KOCFN******ISKMD******HEKTS******DNFIN******VDFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KOCFN, DNFIN, HEKTS, ISKMD, VDFAS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTF92315 200.000.000 02.09.2022 07.09.2023 07.09.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK32319 314.000.000 02.09.2022 03.03.2023 07.09.2022
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT12312 450.000.000 05.09.2022 18.01.2023 07.09.2022
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKME2213 53.100.000 05.09.2022 07.10.2022 07.09.2022
- Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. VDFAS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVDTF22322 100.000.000 05.09.2022 27.02.2023 07.09.2022


İlgili Şirketler [KOCFN, DNFIN, HEKTS, ISKMD, VDFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060231


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PETUN 34,64 41.158.170 % 9,97  
ZRGYO 3,75 72.914.580 % 9,97  
VKING 6,95 2.572.918 % 9,97  
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Riyal 4,8336 4,8578 % 0,14  
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Altın Gr. 1.002 1.002 -0,44  
Cumhuriyet 6.731 6.833 2,00  
Tam 6.751 6.814 49,00  
Yarım 3.289 3.332 25,00  
Çeyrek 1.650 1.666 13,00  
Gümüş.Ons 18,13 18,15 0,09  
Gümüş Gr. 10,62 10,63 0,04  
B. Petrol 95,27 95,27 2,25  
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