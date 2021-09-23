***KOCFN* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
23.09.2021 17:36
***KOCFN******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KOCFN, ZOREN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKCTF92213 100.000.000 22.09.2021 19.09.2022 27.09.2021
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN52226 56.140.000 23.09.2021 18.05.2022 27.09.2021
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORNK2215 110.270.000 23.09.2021 24.11.2022 27.09.2021
İlgili Şirketler [KOCFN, ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965019
BIST
17:341.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -9,69
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
17:348,7494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0975
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
17:3410,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1772
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
17:34492,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,84
|Açılış
|: 492,78
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler17:34
|YEOTK
|66,55
|203.573.409
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.310.382
|% 9,98
|
|GARFA
|12,38
|6.827.049
|% 9,95
|
|RALYH
|4,67
|59.498.894
|% 9,88
|
|NUGYO
|9,65
|69.581.252
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.518.353
|% -9,97
|
|KTSKR
|58,45
|21.556.741
|% -7,22
|
|AKYHO
|2,55
|149.999.329
|% -5,90
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,22
|2.927.048.750
|% -2,74
|
|EREGL
|16,85
|1.019.202.346
|% -0,30
|
|THYAO
|13,26
|994.039.593
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,39
|783.153.610
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,30
|699.957.346
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,39
|783.153.610
|% -2,05
|
|GARAN
|9,22
|2.927.048.750
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,81
|529.375.484
|% 1,12
|
|AKBNK
|5,30
|699.957.346
|% -3,28
|
|ODAS
|1,39
|168.856.037
|% 2,96
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7464
|8,7494
|% 1,13
|
|Euro
|10,2873
|10,2916
|% 1,75
|
|Sterlin
|11,9815
|12,0416
|% 2,00
|
|Frank
|9,4352
|9,4920
|% 1,43
|
|Riyal
|2,3236
|2,3352
|% 1,03
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-13,97
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,05
|
|B. Petrol
|76,59
|76,59
|0,40
|
Seans Raporu
17:34
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17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, EKGYO
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17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 42 kaybederek (% -0.84 ) 1, 228
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, YEOTK, KERVN, KIMMR, CRDFA, OYLUM, GARFA, BAGFS
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17:46
OYLUM, BIOEN, YEOTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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