***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler [KONKA]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKonya İli Karatay İlçesi Hacı Yusuf Mescid Mah. 32361 Ada,5,1,2 Parsel 414.417,72 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/07/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Satış Bedeli425.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 124,41Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 5,83Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 23,85Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)% 3,09İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 10,08Satış KoşullarıVadeli (Timed)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19.07.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYatırım amaçlı gayrimenkul olup, Şirketin faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı200.000.000 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiŞirketin finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19.07.2022Karşı TarafKobisan Dört Toplu İş Yeri Yapı KooperatifiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişki YokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/01/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30.12.2021-2021.BH.62Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıForm Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar225.000.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİlgi: 28.01.2022 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklama ileİştirakimiz Golda Gıda A.Ş.'nin aktifinde bulunan ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılan 3 parselde toplam 414.417,72 m2 arsa vasfındaki gayrimenkulün 425.000.000 TL bedelle satışı için Konya 7. Noterliği nezdinde Kobisan Dört Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur.İştirakimiz Golda Gıda A.Ş. ile Kobisan Dört Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi arasında imzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi kapsamında, ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi dolayısıyla, 19.07.2022 tarihinde anılan gayrimenkulün tapu devri ve satış işlemi tamamlanmış olup, satış işleminden 200.000.000 TL kar elde edilmiştir.Sözleşme şartlarına istinaden satış bedelinin 275.000.000 TL'lik kısmı tahsil edilmiş olup, kalan 150.000.000 TL beş eşit taksit halinde 30.12.2022 tarihine kadar tahsil edilecektir.Satış sonucu elde edilen gelir, anılan şirketin finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046459BIST