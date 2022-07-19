***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
19.07.2022 15:50
***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler [KONKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Konya İli Karatay İlçesi Hacı Yusuf Mescid Mah. 32361 Ada,5,1,2 Parsel 414.417,72 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/07/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Satış Bedeli
425.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 124,41
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 5,83
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 23,85
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
% 3,09
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 10,08
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.07.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yatırım amaçlı gayrimenkul olup, Şirketin faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
200.000.000 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirketin finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.07.2022
Karşı Taraf
Kobisan Dört Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişki Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/01/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30.12.2021-2021.BH.62
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
225.000.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
İlgi: 28.01.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklama ile
İştirakimiz Golda Gıda A.Ş.'nin aktifinde bulunan ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılan 3 parselde toplam 414.417,72 m2 arsa vasfındaki gayrimenkulün 425.000.000 TL bedelle satışı için Konya 7. Noterliği nezdinde Kobisan Dört Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur.
İştirakimiz Golda Gıda A.Ş. ile Kobisan Dört Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi arasında imzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi kapsamında, ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi dolayısıyla, 19.07.2022 tarihinde anılan gayrimenkulün tapu devri ve satış işlemi tamamlanmış olup, satış işleminden 200.000.000 TL kar elde edilmiştir.
Sözleşme şartlarına istinaden satış bedelinin 275.000.000 TL'lik kısmı tahsil edilmiş olup, kalan 150.000.000 TL beş eşit taksit halinde 30.12.2022 tarihine kadar tahsil edilecektir.
Satış sonucu elde edilen gelir, anılan şirketin finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046459
BIST