***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BERA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, İzmir İli, Torbalı İlçesi, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Fetrek Çayı Mevkii,250/1, 251/2, 251/3 ve 252/1 Ada/Parselde toplam 928.754.,05 m2 mevkiinde yapılması planlanan Dekor Kağıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulduğu ve İzin Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ÇED sürecinin başladığı 23.01.2023 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştur.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 16.05.2023 tarihinde yapılan toplantıda bazı resmi yazışmaların devam etmesi nedeniyle "IDK toplantısının ileri bir tarihte tekrar ettirilmesi" kararı çıkmış olup, süreç devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151922BIST