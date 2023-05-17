***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2023 14:22
***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, İzmir İli, Torbalı İlçesi, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Fetrek Çayı Mevkii,250/1, 251/2, 251/3 ve 252/1 Ada/Parselde toplam 928.754.,05 m2 mevkiinde yapılması planlanan Dekor Kağıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulduğu ve İzin Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ÇED sürecinin başladığı 23.01.2023 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştur.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 16.05.2023 tarihinde yapılan toplantıda bazı resmi yazışmaların devam etmesi nedeniyle "IDK toplantısının ileri bir tarihte tekrar ettirilmesi" kararı çıkmış olup, süreç devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151922
BIST
16:004.654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 64,31
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
16:0019,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
16:0021,4436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0075
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
16:001.260,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.260,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler16:00
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|24.585.998
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|KAPLM
|79,40
|22.577.564
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|367.561.936
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,66
|102.835.430
|% -3,80
|
|ENSRI
|8,92
|30.838.588
|% -3,36
|
|THYAO
|137,40
|5.019.550.634
|% 1,10
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.879.843.252
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,40
|2.227.557.572
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,50
|1.066.915.255
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7545
|19,7588
|% 0,21
|
|Euro
|21,4280
|21,4436
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,5602
|24,6833
|% 0,05
|
|Frank
|21,8535
|21,9852
|% -0,28
|
|Riyal
|5,2529
|5,2792
|% 0,17
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.051
|9.188
|-43,00
|
|Tam
|9.020
|9.254
|-57,26
|
|Yarım
|4.452
|4.572
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.279
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,05
|15,07
|0,01
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,15
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, ISCTR, BIMAS
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 57 artarak (% 1.25 ) 4, 179
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FADE, AVHOL, TDGYO, SMRTG, MRGYO, GOKNR, ERCB, SDTTR, PSGYO, TERA
-
16:15
DGGYO, HUNER, KLRHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:15
Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 202 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 23 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem