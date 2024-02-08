***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2024 11:18
***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul Güneşli Şubesi basım-ambalaj tesisleri baskı kapasitesinin %50 oranında artırılması amacıyla toplam 2.000.000,- ¬ tutarında iki adet makine siparişi verilmiştir. Sipariş tutarının 670.000,- ¬'luk kısmı ödenmiş olup, bakiyesi makine yüklemesinde ödenecektir. Yapılan yatırım ile kapasite artışının yanında bugüne kadar fason hizmet olarak dışarıdan temin edilen kalıp pozlama işlemi tesis bünyesinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247950
BIST
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11:168.925
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 81,90
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:1630,6065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0236
|Açılış
|: 30,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:1633,0626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0831
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:161.999,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.999,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|15,40
|308.211.888
|% 10,00
|
|EUPWR
|200,20
|2.358.405.038
|% 10,00
|
|MERKO
|12,21
|88.013.947
|% 10,00
|
|AVHOL
|56,70
|143.340.977
|% 9,99
|
|SMRTG
|71,55
|1.367.134.906
|% 9,99
|
|KRGYO
|35,36
|206.973.874
|% -9,98
|
|DOFER
|49,56
|697.593.804
|% -9,97
|
|KTLEV
|82,75
|162.986.512
|% -8,51
|
|DIRIT
|16,08
|6.862.961
|% -7,80
|
|BORLS
|39,92
|380.009.377
|% -7,64
|
|THYAO
|286,00
|8.642.863.705
|% -1,72
|
|EREGL
|45,02
|7.266.452.167
|% 1,86
|
|TUPRS
|154,30
|5.484.213.327
|% -0,13
|
|ASTOR
|128,00
|5.336.242.837
|% 2,81
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|TSPOR
|1,65
|595.022.792
|% -0,60
|
|ZOREN
|4,98
|1.776.866.279
|% -0,40
|
|AKFGY
|2,24
|527.269.836
|% 2,28
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|EKGYO
|10,30
|1.876.152.918
|% -1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5826
|30,5952
|% 0,04
|
|Euro
|33,0632
|33,0892
|% 0,33
|
|Sterlin
|38,5157
|38,7089
|% 0,02
|
|Frank
|34,8855
|35,0956
|% 0,07
|
|Riyal
|8,1324
|8,1732
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|884,06
|886,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|895,71
|899,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,50
|79,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,64
|2.032,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 07 artarak (% 0.10 ) 7, 799
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17:58
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17:58
IMASM, IDEAS, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
BORLS, EMNIS, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında