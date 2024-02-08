***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BERA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul Güneşli Şubesi basım-ambalaj tesisleri baskı kapasitesinin %50 oranında artırılması amacıyla toplam 2.000.000,- ¬ tutarında iki adet makine siparişi verilmiştir. Sipariş tutarının 670.000,- ¬'luk kısmı ödenmiş olup, bakiyesi makine yüklemesinde ödenecektir. Yapılan yatırım ile kapasite artışının yanında bugüne kadar fason hizmet olarak dışarıdan temin edilen kalıp pozlama işlemi tesis bünyesinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247950BIST