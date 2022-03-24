***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 10:03
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012564
BIST
11:372.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 12,97
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.185
11:3714,8356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0068
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8558
En Düşük
14,7947
11:3716,3613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,3955
En Düşük
16,2775
11:37926,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,80
|Açılış
|: 926,13
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler11:35
|ENSRI
|18,63
|59.338.262
|% 9,98
|
|FORMT
|1,23
|9.327.170
|% 7,89
|
|NIBAS
|10,56
|27.676.620
|% 7,21
|
|ULUSE
|68,45
|12.419.686
|% 6,87
|
|ALKA
|28,58
|10.780.153
|% 6,40
|
|PKENT
|232,40
|6.585.984
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|25.808.304
|% -9,81
|
|KAPLM
|63,90
|8.989.961
|% -6,03
|
|ISYAT
|3,88
|36.840.995
|% -5,13
|
|AKMGY
|52,95
|3.121.857
|% -5,02
|
|KRDMD
|15,79
|1.257.781.920
|% 3,00
|
|EREGL
|33,82
|650.736.082
|% 0,96
|
|GARAN
|12,11
|556.796.854
|% -0,49
|
|THYAO
|28,30
|496.596.067
|% 0,71
|
|SASA
|57,65
|454.300.811
|% 2,95
|
|SISE
|14,33
|442.987.451
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,05
|121.940.933
|% 0,75
|
|ODAS
|1,62
|37.530.825
|% 0,00
|
|THYAO
|28,30
|496.596.067
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,34
|40.823.933
|% 0,00
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8303
|14,8321
|% 0,02
|
|Euro
|16,3399
|16,3731
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,4979
|19,5957
|% -0,22
|
|Frank
|15,8296
|15,9250
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9415
|3,9613
|% -0,08
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-0,25
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,27
|