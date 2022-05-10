***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2022 14:24
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028247
BIST
15:412.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 20,76
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:4115,2671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1821
|Açılış
|: 15,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2682
En Düşük
15,0772
15:4116,1415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2004
|Açılış
|: 16,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
15:41913,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 14,41
|Açılış
|: 913,69
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,70
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:41
|PKENT
|229,40
|69.522.853
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.812.508
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|25.831.962
|% 9,90
|
|HLGYO
|2,30
|423.633.423
|% 9,52
|
|GMTAS
|2,97
|25.165.008
|% -10,00
|
|SELVA
|15,82
|10.705.631
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,82
|58.172.543
|% -9,48
|
|AKSGY
|2,16
|28.014.772
|% -6,49
|
|INDES
|9,20
|61.134.969
|% -6,12
|
|SISE
|19,92
|2.403.888.235
|% 3,43
|
|KRDMD
|16,64
|1.941.281.860
|% 1,90
|
|THYAO
|42,42
|1.877.696.010
|% 0,28
|
|EREGL
|34,36
|1.546.986.653
|% 2,51
|
|ASELS
|24,18
|1.502.888.013
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,81
|1.297.728.895
|% 4,85
|
|HLGYO
|2,30
|423.633.423
|% 9,52
|
|YKBNK
|4,86
|748.021.147
|% 0,00
|
|KARSN
|5,13
|660.574.049
|% -6,04
|
|SISE
|19,92
|2.403.888.235
|% 3,43
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2605
|15,2671
|% 1,21
|
|Euro
|16,1216
|16,1415
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,7539
|18,8479
|% 1,13
|
|Frank
|15,3319
|15,4243
|% 1,42
|
|Riyal
|4,0558
|4,0761
|% 1,15
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,30
|
|Altın Gr.
|913
|913
|13,54
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,09
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,88
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,94
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,54
|