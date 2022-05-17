***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:08
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030756
BIST
10:432.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,53
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.392
10:4315,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,3482
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8893
En Düşük
15,5343
10:4316,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,4442
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6844
En Düşük
16,2212
10:43931,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 20,95
|Açılış
|: 931,95
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
932,04
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:41
|ORCAY
|19,91
|110.829.896
|% 10,00
|
|RHEAG
|2,30
|3.130.761
|% 9,00
|
|EUHOL
|2,72
|14.300.819
|% 8,37
|
|TMPOL
|20,20
|38.315.880
|% 6,48
|
|IMASM
|37,38
|39.177.342
|% 6,01
|
|GZNMI
|32,80
|2.775.995
|% -9,99
|
|ATATP
|64,60
|8.195.906
|% -4,58
|
|KONKA
|22,14
|26.136.752
|% -3,15
|
|LIDER
|18,28
|13.789.826
|% -2,82
|
|BAYRK
|5,95
|2.877.045
|% -2,62
|
|ORCAY
|19,91
|110.829.896
|% 10,00
|
|SELVA
|10,16
|43.342.604
|% -2,21
|
|IMASM
|37,38
|39.177.342
|% 6,01
|
|SMRTG
|24,54
|33.759.040
|% -0,89
|
|MOBTL
|1,76
|28.292.706
|% 0,57
|
|MOBTL
|1,76
|28.292.706
|% 0,57
|
|DGNMO
|2,44
|9.992.815
|% 3,39
|
|KIMMR
|3,35
|8.705.711
|% 1,52
|
|HUNER
|2,85
|5.895.998
|% -0,35
|
|SMRTG
|24,54
|33.759.040
|% -0,89
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8378
|15,8640
|% 2,08
|
|Euro
|16,6034
|16,6544
|% 2,55
|
|Sterlin
|19,6228
|19,7212
|% 2,83
|
|Frank
|15,8082
|15,9035
|% 2,37
|
|Riyal
|4,2158
|4,2370
|% 2,11
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,65
|
|Altın Gr.
|925
|925
|13,74
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,08
|