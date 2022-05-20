***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 12:06
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031414
BIST
11:562.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,69
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
11:5615,9878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1459
|Açılış
|: 15,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9878
En Düşük
15,8375
11:5616,9252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0890
|Açılış
|: 16,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9252
En Düşük
16,7772
11:56947,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,24
|Açılış
|: 947,75
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler11:56
|IMASM
|46,90
|19.473.652
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.763.623
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|3.326.172
|% 9,73
|
|GENTS
|4,72
|31.836.099
|% 9,26
|
|ULUUN
|13,62
|152.388.248
|% 7,67
|
|OZRDN
|9,79
|1.912.477
|% -7,99
|
|PAMEL
|97,60
|4.391.788
|% -7,75
|
|SMRTG
|21,72
|63.985.633
|% -6,06
|
|SANKO
|11,11
|7.233.772
|% -5,29
|
|PENTA
|345,80
|108.635.052
|% -5,00
|
|GARAN
|16,25
|1.769.540.345
|% 3,83
|
|THYAO
|42,60
|1.032.244.633
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,15
|880.005.655
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,41
|697.446.494
|% 0,46
|
|SISE
|19,83
|596.188.637
|% -0,40
|
|YKBNK
|4,41
|697.446.494
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,18
|138.426.340
|% 0,85
|
|GARAN
|16,25
|1.769.540.345
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,15
|880.005.655
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,65
|247.218.226
|% 1,15
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9788
|15,9878
|% 0,92
|
|Euro
|16,9066
|16,9252
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,8857
|19,9854
|% 0,72
|
|Frank
|16,3518
|16,4503
|% 0,60
|
|Riyal
|4,2465
|4,2678
|% 0,62
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,16
|
|Altın Gr.
|947
|947
|6,24
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,20
|
Seans Raporu
11:56
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