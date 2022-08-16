***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:25
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055797
BIST
16:502.867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 9,34
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:5017,9695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:5018,2706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2883
En Düşük
18,1866
16:501.024,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.024,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:50
|CMBTN
|264,30
|55.364.762
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.599.089
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.458.932
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|352.965.692
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.485.555
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.973.303
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,58
|24.530.629
|% -7,47
|
|DERIM
|6,46
|36.414.593
|% -6,38
|
|THYAO
|64,60
|6.567.759.809
|% 1,57
|
|TUPRS
|298,00
|4.309.807.295
|% 3,65
|
|YKBNK
|5,47
|2.627.011.622
|% -0,18
|
|AKBNK
|10,42
|2.337.218.393
|% 1,96
|
|GARAN
|18,73
|1.967.584.736
|% 2,35
|
|YKBNK
|5,47
|2.627.011.622
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,52
|1.397.776.393
|% 0,00
|
|TSKB
|3,82
|1.282.896.223
|% 8,83
|
|ISCTR
|6,03
|1.424.298.733
|% 0,33
|
|KARSN
|7,48
|1.728.105.403
|% 4,47
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9561
|17,9695
|% 0,06
|
|Euro
|18,2603
|18,2706
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,6159
|21,7243
|% 0,13
|
|Frank
|18,8347
|18,9481
|% -0,37
|
|Riyal
|4,7700
|4,7939
|% 0,02
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,50
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.861
|6.964
|0,00
|
|Tam
|6.893
|6.946
|-10,00
|
|Yarım
|3.359
|3.396
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|-0,10
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