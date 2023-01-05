***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:35
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093505
BIST
10:285.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -12,85
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.505
10:2818,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:2819,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0384
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:281.117,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.117,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:28
|DYOBY
|32,12
|58.641.822
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|10.314.276
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|114.205.904
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.690,00
|63.045.381
|% 8,78
|
|ULUSE
|202,50
|5.065.335
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.079.031
|% -9,87
|
|LIDER
|80,40
|4.186.151
|% -8,64
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,68
|2.445.040.877
|% 1,77
|
|THYAO
|146,80
|1.949.120.430
|% 1,59
|
|ASELS
|65,85
|1.099.679.399
|% 1,07
|
|KRDMD
|19,64
|1.090.042.729
|% -0,76
|
|EKGYO
|9,47
|1.029.228.214
|% 0,53
|
|EKGYO
|9,47
|1.029.228.214
|% 0,53
|
|EREGL
|43,68
|2.445.040.877
|% 1,77
|
|KRDMD
|19,64
|1.090.042.729
|% -0,76
|
|YKBNK
|11,74
|306.846.102
|% 0,86
|
|ISCTR
|12,60
|314.403.753
|% 0,56
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7496
|18,7553
|% 0,07
|
|Euro
|19,9065
|19,9304
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4839
|22,5966
|% -0,22
|
|Frank
|20,0766
|20,1975
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9720
|4,9969
|% 0,05
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-1,08
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.560
|7.626
|0,00
|
|Yarım
|3.661
|3.728
|0,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|0,74
|