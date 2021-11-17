***KONKA* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
17.11.2021 16:12
***KONKA******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konya Kağıtt Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978315
BIST
16:121.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:1210,5163
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1995
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
16:1211,9039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,2233
|Açılış
|: 11,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
16:12627,37
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 13,66
|Açılış
|: 627,37
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:12
|PRKAB
|40,70
|283.684.821
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.660.488
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|348.327.743
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.137.878
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,28
|76.487.255
|% -6,14
|
|DOGUB
|3,05
|1.014.677
|% -5,57
|
|TDGYO
|6,92
|41.655.600
|% -4,95
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|PETKM
|7,75
|2.597.730.498
|% -2,27
|
|GARAN
|11,97
|2.062.052.804
|% -0,83
|
|SISE
|10,32
|1.469.521.810
|% 3,61
|
|KRDMD
|7,62
|1.058.861.646
|% 1,46
|
|THYAO
|17,87
|854.601.065
|% 1,19
|
|PETKM
|7,75
|2.597.730.498
|% -2,27
|
|ADESE
|1,06
|284.307.540
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,32
|847.817.128
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,13
|453.612.842
|% 1,91
|
|ODAS
|1,57
|307.918.839
|% 1,29
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5074
|10,5163
|% 1,93
|
|Euro
|11,8933
|11,9039
|% 1,91
|
|Sterlin
|14,0561
|14,1266
|% 1,81
|
|Frank
|11,2176
|11,2852
|% 1,61
|
|Riyal
|2,7857
|2,7996
|% 1,59
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|13,52
|
|Altın Gr.
|626
|626
|12,75
|
|Cumhuriyet
|4.147
|4.211
|78,00
|
|Tam
|4.129
|4.232
|78,93
|
|Yarım
|1.995
|2.047
|38,18
|
|Çeyrek
|1.001
|1.024
|19,09
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|0,21
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,47
|
Seans Raporu
16:12
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16:26INVEO
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16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 79 artarak (% 0.52 ) 1, 503
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16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERCN, PRKAB, TETMT, BRMEN, BASGZ, DOBUR, DITAS
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16:25
RYGYO, ULUSE, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:25
ELITE, SUMAS, DESA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında