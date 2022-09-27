***KONKA* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
27.09.2022 19:15
***KONKA******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065537
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
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3.319
En Düşük
3.256
18:0518,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
18:0517,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0451
|Açılış
|: 17,8600
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|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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17,9049
En Düşük
17,6995
18:05969,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,31
|Açılış
|: 969,31
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|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4832
|18,4995
|% 0,13
|
|Euro
|17,7479
|17,7793
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,7849
|19,8841
|% 0,61
|
|Frank
|18,6003
|18,7124
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9004
|4,9249
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.631
|1.631
|8,78
|
|Altın Gr.
|971
|971
|7,83
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.594
|6.690
|11,00
|
|Yarım
|3.208
|3.270
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,12
|
|B. Petrol
|84,05
|84,05
|1,19
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