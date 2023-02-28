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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2023 11:41
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.02.2023
Genel Kurul Tarihi 24.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanının seçimi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
3 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
5 - 2022 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
6 - 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
12 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel kurul davet metni.pdf - İlan Metni
EK: 4 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28.02.2023 tarihli toplantısında Şirketimiz'in 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.03.2023 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu/KONYA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul davet metni,gündem,vekaletname örneği ve genel kurul bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117506


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Yarım 3.647 3.679 -27,00  
Çeyrek 1.823 1.840 -13,00  
Gümüş.Ons 20,57 20,59 -0,01  
Gümüş Gr. 12,46 12,48 -0,04  
B. Petrol 83,33 83,33 1,29  
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