***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 28.02.2023Genel Kurul Tarihi 24.03.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2023Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera OtelGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanının seçimi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,3 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,5 - 2022 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,6 - 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,12 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Genel kurul davet metni.pdf - İlan MetniEK: 4 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28.02.2023 tarihli toplantısında Şirketimiz'in 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.03.2023 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu/KONYA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Genel Kurul davet metni,gündem,vekaletname örneği ve genel kurul bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117506BIST