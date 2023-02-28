***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
28.02.2023 18:10
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi kapsamında hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin 01.01.2022-31.12.2022 Dönemine Ait Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117612
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0520,0196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0190
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.110,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.110,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,21
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8769
|18,8833
|% -0,02
|
|Euro
|20,0090
|20,0183
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,7614
|22,8756
|% 0,25
|
|Frank
|20,0614
|20,1822
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0174
|5,0426
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|11,47
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|6,42
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.523
|7.599
|26,00
|
|Yarım
|3.675
|3.719
|13,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.859
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,67
|0,16
|
|B. Petrol
|83,68
|83,68
|1,64
|
Seans Raporu
18:05
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