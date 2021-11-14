***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 YILINDA YAPILAN PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TABLOhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977624BIST