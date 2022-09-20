***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık









msal Yönetim, Yatırımcı İlişkileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Bilgiler / Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce, Arapça2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 10 ve 11 nolu sayfalarda yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 11 ve 12 nolu sayfalarda yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 10 nolu sayfada yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 19 nolu sayfada yer almaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 14 nolu sayfada yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 14 nolu sayfada yer almaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 15 nolu sayfada yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064148BIST