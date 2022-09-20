Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

20.09.2022 09:39
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma

msal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Bilgiler / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe, İngilizce, Arapça
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 10 ve 11 nolu sayfalarda yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 11 ve 12 nolu sayfalarda yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 10 nolu sayfada yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 19 nolu sayfada yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 14 nolu sayfada yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 14 nolu sayfada yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 15 nolu sayfada yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064148


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:533.262
Değişim :  1,96% |  62,66
Açılış :  3.221  
Önceki Kapanış :  3.200  
En Yüksek
3.276 En Düşük
3.221
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 37,42 33.083.867 % 9,93  
PRDGS 4,15 16.116.537 % 8,07  
PINSU 8,65 14.246.480 % 7,59  
ORCAY 27,92 32.166.642 % 7,38  
ZOREN 3,52 192.240.329 % 7,32  
daha fazla
10:51 Alış Satış %  
Dolar 18,2959 18,3110 % 0,09  
Euro 18,3529 18,3703 % 0,22  
Sterlin 20,8992 21,0040 % 0,38  
Frank 18,9118 19,0257 % 0,25  
Riyal 4,8537 4,8780 % 0,22  
daha fazla
10:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.672 1.672 -3,71  
Altın Gr. 984 984 0,17  
Cumhuriyet 6.642 6.742 -21,00  
Tam 6.686 6.776 -13,00  
Yarım 3.258 3.300 -6,00  
Çeyrek 1.634 1.651 -3,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,36 -0,21  
Gümüş Gr. 11,39 11,41 -0,09  
B. Petrol 92,46 92,46 0,46  
Seans Raporu 10:51
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru