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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3

20.09.2022 09:40
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Denetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında bilgi verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları başlığı altında yer verilmiştir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 15 nolu sayfada Temel Finansal Bilgiler ve Performans Göstergeleri başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
-
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Faaliyet Raporu'nda 12 nolu sayfada yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 2 2
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 60 - -
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 4 4



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064151


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Tam 6.691 6.793 18,00  
Yarım 3.260 3.314 15,00  
Çeyrek 1.635 1.657 6,00  
Gümüş.Ons 19,39 19,41 0,12  
Gümüş Gr. 11,41 11,42 0,06  
B. Petrol 92,97 92,97 2,35  
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