***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Sanayi Odası tarafından yürütülen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500) 2021" araştırmasının sonuçlarına göre Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş., üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500'ün 2021 yılı sıralamasında 135. sırada yer almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046615BIST