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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.07.2022 18:05
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

İstanbul Sanayi Odası tarafından yürütülen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500) 2021" araştırmasının sonuçlarına göre Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş., üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500'ün 2021 yılı sıralamasında 135. sırada yer almıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046615


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Tam 6.546 6.621 -3,00  
Yarım 3.189 3.236 3,00  
Çeyrek 1.600 1.618 2,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,83 0,12  
Gümüş Gr. 10,60 10,62 0,11  
B. Petrol 106 106 -0,10  
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