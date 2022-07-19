***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2022 18:05
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Sanayi Odası tarafından yürütülen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500) 2021" araştırmasının sonuçlarına göre Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş., üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500'ün 2021 yılı sıralamasında 135. sırada yer almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046615
BIST
17:542.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 47,57
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.501
En Düşük
2.448
17:5417,5706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1382
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
17:5418,0214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,3074
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
17:54967,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,52
|Açılış
|: 967,24
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler17:54
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.657.530
|% 9,99
|
|SMART
|6,17
|53.410.857
|% 9,98
|
|ESCAR
|48,70
|10.695.669
|% 9,98
|
|TURGG
|208,20
|19.798.656
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,05
|49.973.149
|% -8,22
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|AGYO
|3,70
|42.352.767
|% -3,90
|
|PENTA
|409,70
|38.327.531
|% -3,83
|
|THYAO
|51,20
|4.441.170.835
|% 2,44
|
|SISE
|21,12
|1.731.271.454
|% 2,23
|
|EKGYO
|3,02
|1.369.894.563
|% 1,68
|
|YKBNK
|4,54
|1.201.069.394
|% 3,42
|
|KCHOL
|34,86
|1.166.558.180
|% 1,63
|
|EKGYO
|3,02
|1.369.894.563
|% 1,68
|
|ODAS
|3,47
|1.155.810.551
|% -0,57
|
|YKBNK
|4,54
|1.201.069.394
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|262.499.219
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,48
|861.076.725
|% 2,54
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5588
|17,5706
|% 0,79
|
|Euro
|17,9991
|18,0214
|% 1,74
|
|Sterlin
|21,0601
|21,1657
|% 1,22
|
|Frank
|18,0714
|18,1803
|% 1,56
|
|Riyal
|4,6641
|4,6875
|% 0,58
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,78
|
|Altın Gr.
|966
|967
|7,10
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.546
|6.621
|-3,00
|
|Yarım
|3.189
|3.236
|3,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,10
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem