***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul'da "KONKA" koduyla işlem gören Şirketimiz Paylarının fiyatlarında son günlerde meydana gelen düşüşlerle ilgili olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yoğun telefonlar ve mailler gelmeye başlamış, yatırımcı olduğunu söyleyen bazı kişiler tarafından birim personeline yazılı ve sözlü olarak hakaret ve küfür edilmiştir. Bu nedenle işbu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuşturPaylarımız fiyatının düşmesi ile ilgili olarak Şirketimizin her hangi bir bilgisi ve dahili bulunmamaktadır.Borsa fiyatlarında meydana gelen bu sert düşüşler derinliği olmayan düşüşler olup, gerçek bir piyasa hareketinden mi kaynaklandığı, konjonktürel mi olduğu, spekülatif amaçlarla mı yapılıp yapılmadığı hususlarında Şirketimiz tarafından her hangi bir bilgi ve belgeye sahip olunmadığı,Konunun ilgili yasal kurumlar tarafından (Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.) izlendiğinin ön görüldüğü,28.03.2023 tarihinde ilan edilen pay geri alım kararı çerçevesinde konunun Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceği,Başta Yatırımcı İlişkiler Birimi olmak üzere, telefon, mail ve sair suretle Şirketimize ve Çalışanlarımıza yapılan hakaret ve küfürler için yasal yollara müracaat edileceği,Konu hakkında Şirketimiz tarafından yapılacak başkaca bir açıklamanın bulunmadığı,Hususları Kamu Oyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146333BIST