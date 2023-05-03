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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.05.2023 16:22
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                           Borsa İstanbul'da "KONKA" koduyla işlem gören Şirketimiz Paylarının fiyatlarında son günlerde meydana gelen düşüşlerle ilgili olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yoğun telefonlar ve mailler gelmeye başlamış, yatırımcı olduğunu söyleyen bazı kişiler tarafından birim personeline yazılı ve sözlü olarak hakaret ve küfür edilmiştir. Bu nedenle işbu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur
Paylarımız fiyatının düşmesi ile ilgili olarak Şirketimizin her hangi bir bilgisi ve  dahili bulunmamaktadır.
Borsa fiyatlarında meydana gelen bu sert düşüşler derinliği olmayan düşüşler  olup, gerçek bir piyasa   hareketinden mi kaynaklandığı, konjonktürel mi olduğu, spekülatif amaçlarla mı yapılıp yapılmadığı hususlarında Şirketimiz  tarafından her hangi bir bilgi ve belgeye sahip olunmadığı,
Konunun  ilgili yasal kurumlar tarafından (Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.) izlendiğinin ön görüldüğü,  
 
28.03.2023 tarihinde ilan edilen pay geri alım kararı çerçevesinde konunun Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceği,
 
Başta Yatırımcı İlişkiler Birimi olmak üzere, telefon, mail ve sair suretle Şirketimize ve Çalışanlarımıza yapılan hakaret ve küfürler için yasal yollara müracaat edileceği,
  
Konu  hakkında Şirketimiz tarafından yapılacak başkaca bir açıklamanın  bulunmadığı,
 
  
  
 Hususları Kamu Oyunun bilgisine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146333


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