***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin aktifinde İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Atatürk (Doğanbey ) Mahallesi, 5700 Ada 2,5 ve 8 Nolu Parseller imarsız tarla vasfında kayıtlı bulunan taşınmazlar,Onaylanan imar planına göre Turizm Alanı ( otel ve günübirlik konaklama) olarak belirlenmiştir.Anılan parsellere(316.470.m² ) ilişkin olarak İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulaması yapılmasını müteakip arsa vasfına dönüşecek taşınmazlar için yapı(inşaat) ruhsatı alınabilecektir.Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167421BIST