***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.12.2022 15:10
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GOLDA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama 200000000 68000000 TRY 34,00 İştirak
BERA HOLDİNG A.Ş Holding Şirketlerinin Faaliyetleri 341600000 3880636 TRY 1,14 Bağlı Menkul Kıymet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087947
BIST
15:485.239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 49,88
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:4818,6484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:4819,8093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0127
|Açılış
|: 19,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:481.069,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.069,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:46
|BRKSN
|25,30
|8.658.290
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.219.885
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.623.454
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.639.484.876
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.518.354
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|164.222.620
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.178.813
|% -9,82
|
|EUREN
|14,40
|818.758.401
|% -9,55
|
|ALFAS
|292,10
|270.014.209
|% -8,58
|
|VAKBN
|12,35
|4.864.797.389
|% 7,67
|
|THYAO
|141,40
|4.561.368.978
|% 0,93
|
|YKBNK
|12,00
|4.377.909.484
|% 1,35
|
|AKBNK
|19,11
|3.785.285.838
|% 3,30
|
|EKGYO
|8,11
|3.674.790.267
|% 2,92
|
|EKGYO
|8,11
|3.674.790.267
|% 2,92
|
|VAKBN
|12,35
|4.864.797.389
|% 7,67
|
|SKBNK
|3,17
|1.202.525.474
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,00
|4.377.909.484
|% 1,35
|
|TSKB
|4,92
|1.319.175.118
|% 6,03
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6453
|18,6529
|% 0,05
|
|Euro
|19,8074
|19,8154
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6523
|22,7659
|% 0,07
|
|Frank
|19,9637
|20,0839
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,01
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|6,19
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,58
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.224
|7.271
|13,00
|
|Yarım
|3.498
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|-1,49
|