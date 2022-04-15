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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

15.04.2022 15:53
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2022 tarih ve 15 sayılı toplantısında 13 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Fethi Şimşek'in, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hasan Tahsin Bayram ve Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi Abdullah Kılıçarslan'ın getirilmesine karar verilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Fethi Şimşek'in, üyeliğine Mali ve İdari İşler Müdürü Hacer Elvan'ın getirilmesine karar verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Fethi Şimşek'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hasan Tahsin Bayram'ın getirilmesine karar verilmiştir.
        
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş, Komitelerin ekte yer alan çalışma usul ve esasları kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021120


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