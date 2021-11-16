***KONKA* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
16.11.2021 14:14
***KONKA******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978001
BIST
16:051.693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -9,02
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.692
16:0510,2068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1490
|Açılış
|: 10,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:0511,6130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1769
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:05615,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 12,37
|Açılış
|: 615,06
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ELITE
|19,72
|94.094.418
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.648.694
|% 9,83
|
|ESCAR
|25,30
|47.351.802
|% 9,81
|
|OYLUM
|8,07
|10.674.378
|% -7,88
|
|PENTA
|163,50
|35.163.983
|% -7,00
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|NUGYO
|10,20
|9.491.664
|% -6,59
|
|ARASE
|97,95
|66.652.464
|% -6,18
|
|GARAN
|12,26
|2.801.764.842
|% 5,42
|
|YKBNK
|3,37
|2.370.471.461
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,15
|2.242.361.426
|% 2,58
|
|PETKM
|7,82
|1.747.659.778
|% -1,39
|
|THYAO
|17,71
|1.286.155.128
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,37
|2.370.471.461
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,18
|390.093.359
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,15
|2.242.361.426
|% 2,58
|
|GARAN
|12,26
|2.801.764.842
|% 5,42
|
|PETKM
|7,82
|1.747.659.778
|% -1,39
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2055
|10,2092
|% 1,51
|
|Euro
|11,6054
|11,6107
|% 1,53
|
|Sterlin
|13,7025
|13,7712
|% 1,91
|
|Frank
|10,9846
|11,0508
|% 1,48
|
|Riyal
|2,7167
|2,7303
|% 1,59
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|10,26
|
|Altın Gr.
|613
|613
|10,52
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.047
|4.148
|100,94
|
|Yarım
|1.956
|2.007
|48,83
|
|Çeyrek
|981
|1.003
|24,42
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|0,15
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,70
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
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16:17ICBCT
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 153, 307 adet işlem
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16:15HEDEF
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 486, 600 adet işlem
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16:14XU100
Endeks 1, 699 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 26, 377.00 milyon TL de
-
16:13GSDDE
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 475 adet işlem
-
16:12RHEAG
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 701 adet işlem