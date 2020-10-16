***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KONTR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKontrolmatik Teknoloji'nin payları, 19/10/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Hizmetler, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 36.250.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKONTROLMATIK TEKNOLOJI XUTUM 19/10/2020KONTROLMATIK TEKNOLOJI XTUMY 19/10/2020KONTROLMATIK TEKNOLOJI XBANA 19/10/2020KONTROLMATIK TEKNOLOJI XUHIZ 19/10/2020KONTROLMATIK TEKNOLOJI XSIST 19/10/2020KONTROLMATIK TEKNOLOJI XHARZ 19/10/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882204BIST