***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 10:06
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932183
BIST
11:011.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 15,55
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.403
En Düşük
1.391
11:018,1540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
11:019,9030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0463
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8763
11:01467,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,29
|Açılış
|: 467,91
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler11:01
|RYSAS
|4,27
|14.944.308
|% 9,77
|
|RALYH
|3,79
|628.466
|% 9,54
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|BJKAS
|7,51
|51.245.137
|% 7,75
|
|LUKSK
|68,40
|4.636.082
|% 7,72
|
|ATLAS
|1,83
|918.755
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|SEYKM
|23,60
|15.211.337
|% -6,35
|
|GARAN
|7,27
|406.570.043
|% 2,11
|
|EREGL
|19,15
|252.629.943
|% 1,11
|
|SASA
|36,82
|215.109.206
|% 1,15
|
|PETKM
|6,59
|213.130.361
|% 1,07
|
|KOZAL
|108,80
|127.503.638
|% 1,68
|
|GARAN
|7,27
|406.570.043
|% 2,11
|
|SKBNK
|1,11
|38.963.029
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,13
|73.035.970
|% 1,43
|
|PETKM
|6,59
|213.130.361
|% 1,07
|
|AKBNK
|4,92
|114.389.453
|% 1,44
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1489
|8,1540
|% -0,42
|
|Euro
|9,8665
|9,9030
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,3745
|11,4315
|% -0,09
|
|Frank
|8,9335
|8,9873
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1722
|2,1831
|% -0,23
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,76
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,03
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|0,38
|