***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:21
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082483
BIST
14:504.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 79,87
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
14:5018,6325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
14:5019,4953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0887
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
14:501.053,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.053,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler14:48
|RTALB
|13,75
|110.275.426
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.795.630
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.623.652
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|401.823.510
|% 9,99
|
|PRKAB
|37,42
|184.573.496
|% 9,99
|
|IHAAS
|85,65
|48.571.369
|% -9,98
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|PNLSN
|38,96
|191.846.156
|% -6,75
|
|VKING
|12,60
|186.441
|% -6,67
|
|THYAO
|116,40
|7.160.494.875
|% 2,28
|
|PETKM
|18,13
|3.897.732.830
|% 4,50
|
|EREGL
|42,28
|3.529.740.931
|% 0,96
|
|ASELS
|48,96
|3.182.181.899
|% 1,58
|
|KRDMD
|14,80
|2.736.914.040
|% -0,13
|
|SKBNK
|2,81
|1.009.014.679
|% 6,04
|
|EKGYO
|6,82
|1.871.781.442
|% -1,30
|
|ISCTR
|10,56
|2.561.939.379
|% 3,02
|
|PETKM
|18,13
|3.897.732.830
|% 4,50
|
|YKBNK
|11,92
|2.490.054.505
|% 4,10
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6295
|18,6324
|% -0,01
|
|Euro
|19,5046
|19,5114
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,4523
|22,5649
|% -0,09
|
|Frank
|19,6768
|19,7953
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,02
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.054
|2,41
|
|Cumhuriyet
|7.027
|7.133
|18,00
|
|Tam
|7.045
|7.103
|-6,00
|
|Yarım
|3.417
|3.472
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.736
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,88
|0,01
|
|B. Petrol
|81,14
|81,14
|-2,57
|
Seans Raporu
14:48
daha fazla
-
15:03KLNMA
Yüzde 5.35 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 115 adet işlem
-
15:02GLYHO
Yüzde 6.04 oranında artışla 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 360, 176 adet işlem
-
15:01ERSU
Yüzde 4.95 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 427, 195 adet işlem
-
15:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 89, 46 artarak (% 1.70 ) 5, 355
-
15:00XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 74, 829.00 milyon TL de