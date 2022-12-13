***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2022 10:01
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086794
BIST
11:175.207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 13,48
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
11:1718,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
11:1719,6628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0272
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
11:171.071,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.071,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler11:15
|PKART
|31,90
|12.922.656
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|8.957.501
|% 9,97
|
|OTTO
|72,30
|1.384.111
|% 9,96
|
|SMRTG
|107,30
|327.682.453
|% -5,13
|
|SASA
|118,00
|397.263.045
|% -4,92
|
|DOKTA
|48,80
|49.145.508
|% -4,31
|
|YEOTK
|83,90
|51.591.405
|% -4,28
|
|YESIL
|4,82
|20.336.801
|% -4,17
|
|ASELS
|60,35
|3.338.804.378
|% 2,55
|
|THYAO
|144,70
|2.567.503.240
|% -0,21
|
|KRDMD
|17,35
|1.527.658.907
|% 1,40
|
|EKGYO
|8,03
|1.486.277.691
|% 1,90
|
|TTKOM
|20,16
|1.427.870.586
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,03
|1.486.277.691
|% 1,90
|
|SKBNK
|2,77
|262.564.046
|% -1,07
|
|IHGZT
|1,83
|167.194.692
|% 9,58
|
|DOHOL
|9,12
|821.027.994
|% 0,55
|
|KRDMD
|17,35
|1.527.658.907
|% 1,40
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6447
|18,6534
|% 0,09
|
|Euro
|19,6659
|19,6790
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,8203
|22,9347
|% 0,11
|
|Frank
|19,8737
|19,9934
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9441
|4,9688
|% 0,10
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|7,27
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|5,38
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.222
|7.276
|33,00
|
|Yarım
|3.497
|3.557
|16,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.778
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,02
|14,04
|0,07
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|1,29
|