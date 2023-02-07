***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:16
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110261
BIST
10:424.796
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -133,91
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
10:4218,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:4220,2080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 13,5684
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4789
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:421.134,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,14
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:40
|INTEM
|86,90
|4.883.497
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|12.971.868
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|88.066
|% 9,97
|
|VKING
|36,40
|1.348.220
|% -9,99
|
|TURSG
|8,67
|20.744.824
|% -9,31
|
|SDTTR
|83,00
|25.382.301
|% -8,69
|
|FLAP
|12,36
|2.669.749
|% -8,38
|
|AKGRT
|2,94
|9.387.453
|% -8,13
|
|KRDMD
|18,14
|745.787.856
|% 2,72
|
|THYAO
|135,50
|586.028.781
|% -3,15
|
|EREGL
|39,52
|457.497.776
|% -1,35
|
|OYAKC
|24,70
|386.465.199
|% 9,00
|
|ASELS
|55,90
|345.960.099
|% -4,93
|
|KRDMD
|18,14
|745.787.856
|% 2,72
|
|BSOKE
|6,07
|111.457.728
|% -4,86
|
|BUCIM
|5,97
|98.725.611
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,12
|116.160.796
|% -2,06
|
|OYAKC
|24,70
|386.465.199
|% 9,00
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8296
|18,8340
|% 0,04
|
|Euro
|20,2064
|20,2188
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5746
|22,6878
|% 0,04
|
|Frank
|20,2395
|20,3615
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|6,93
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.135
|3,14
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.734
|7.795
|7,00
|
|Yarım
|3.778
|3.815
|4,00
|
|Çeyrek
|1.889
|1.907
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,09
|
|B. Petrol
|82,05
|82,05
|1,06
|