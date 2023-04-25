***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2023 21:36
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulunun 29.03.2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite' nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanun lardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçimi yapılan , Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi N 5 İç Kapı N 216 Sarıyer /İstanbul Adresinde Mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 206580 Numarasıyla Kayıtlı, Boğaziçi Kurumalar Vergi Dairesi' nde 4430028598 numarasıyla kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulda onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141005
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0343
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0568
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2956
18:051.248,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.248,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.251,91
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4286
|19,4377
|% 0,18
|
|Euro
|21,3213
|21,3406
|% -0,27
|
|Sterlin
|24,0470
|24,1676
|% -0,44
|
|Frank
|21,7016
|21,8323
|% -0,33
|
|Riyal
|5,1655
|5,1914
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|9,26
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|7,06
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.088
|9.293
|101,00
|
|Yarım
|4.438
|4.537
|43,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.282
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|-1,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
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