***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
01.07.2022 20:15
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/06/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Enwair Enerji Teknolojileri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Batarya teknolojileri için anot ve katot malzeme teknolojileri geliştirme.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
419.913,64 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.07.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
210.377,64 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
29,3031 TL
Toplam Tutar
6.164.718 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50,1
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
50,1
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
50,1
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,44
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,01
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Neslihan Yuca Doğdu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/07/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz, Enwair Enerji Teknolojileri A.Ş.'nin %50,1 hissesini 6.164.718 TL bedelle satın almıştır. Enwair batarya teknolojileri için anot ve katot malzeme teknolojilerini geliştiren bir Ar-Ge firmasıdır. Enwair ekibi alanında yetkin, yüksek lisans ve doktoraları bataryalar üzerine olan malzeme mühendisi ve kimyagerlerden oluşmaktadır. Firma, esnek silisyum anotlar, kendi kendini onaran anotlar, lityum zengin katotlar, çeşitli polimer bağlayıcı çözümleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. 1 Kosgeb, 1 Tübitak 1501, 1 Avrupa birliği Era Net projesi tamamlamış olup, halihazırda 1 Tübitak 1501 ve 1 Avrupa Birliği Horizon projesi yürütmektedir. 1 adet PCT ve 1 adet TR patenti tescillenmiş olup, 3 adet patent süreci devam eden çalışması bulunmaktadır. Bu satın alma şirketimizin elektro kimya alanındaki Ar-Ge çalışmalarına pozitif katkı sağlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040892
BIST