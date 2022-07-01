***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/06/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HayırEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEnwair Enerji Teknolojileri A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBatarya teknolojileri için anot ve katot malzeme teknolojileri geliştirme.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi419.913,64 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.07.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı210.377,64 TLBeher Payın Alış Fiyatı29,3031 TLToplam Tutar6.164.718 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)50,1Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)50,1Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)50,1Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,44İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,01Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıNeslihan Yuca DoğduKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/07/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu Değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz, Enwair Enerji Teknolojileri A.Ş.'nin %50,1 hissesini 6.164.718 TL bedelle satın almıştır. Enwair batarya teknolojileri için anot ve katot malzeme teknolojilerini geliştiren bir Ar-Ge firmasıdır. Enwair ekibi alanında yetkin, yüksek lisans ve doktoraları bataryalar üzerine olan malzeme mühendisi ve kimyagerlerden oluşmaktadır. Firma, esnek silisyum anotlar, kendi kendini onaran anotlar, lityum zengin katotlar, çeşitli polimer bağlayıcı çözümleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. 1 Kosgeb, 1 Tübitak 1501, 1 Avrupa birliği Era Net projesi tamamlamış olup, halihazırda 1 Tübitak 1501 ve 1 Avrupa Birliği Horizon projesi yürütmektedir. 1 adet PCT ve 1 adet TR patenti tescillenmiş olup, 3 adet patent süreci devam eden çalışması bulunmaktadır. Bu satın alma şirketimizin elektro kimya alanındaki Ar-Ge çalışmalarına pozitif katkı sağlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040892BIST