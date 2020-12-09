***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
09.12.2020 11:16
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 8 Aralık 2020 tarihinde yapılan toplantıda Şirketimizin 01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 dönemine ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmelerin de bulunduğu yatırımcı sunumunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. İlgili sunum Türkçe olarak ekli dosyada yer almaktadır, İlgili sunuma www.kontrolmatik.com adresinden de ulaşılabilir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892262
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler11:32
|AKFGY
|4,73
|15.335.896
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.549.943
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.063.507
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.045.470
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|BSOKE
|2,60
|164.562.241
|% -6,47
|
|IZMDC
|17,75
|16.070.873
|% -6,08
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|EREGL
|13,56
|912.497.845
|% 0,82
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|PETKM
|4,89
|810.667.633
|% 0,00
|
|SISE
|7,17
|742.610.652
|% 0,56
|
|KRDMD
|5,23
|509.675.500
|% 0,00
|
|SELEC
|18,64
|456.776.180
|% 2,64
|
|PETKM
|4,89
|810.667.633
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|239.613.719
|% 1,46
|
|SISE
|7,17
|742.610.652
|% 0,56
|
|ODAS
|3,63
|356.028.068
|% 2,25
|
|KRDMD
|5,23
|509.675.500
|% 0,00
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8228
|7,8259
|% 0,09
|
|Euro
|9,4913
|9,4944
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,4630
|10,5155
|% 0,51
|
|Frank
|8,7734
|8,8263
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0784
|2,0888
|% 0,03
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-8,17
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,36
|49,36
|0,52
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