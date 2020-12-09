***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 8 Aralık 2020 tarihinde yapılan toplantıda Şirketimizin 01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 dönemine ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmelerin de bulunduğu yatırımcı sunumunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. İlgili sunum Türkçe olarak ekli dosyada yer almaktadır, İlgili sunuma www.kontrolmatik.com adresinden de ulaşılabilir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892262BIST