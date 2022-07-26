***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAVRUPA BÖLGESİ KAYIP-KAÇAK VE BASINÇ YÖNETİMİ PROJESİ-IIİhaleyi Açan Tarafİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi26/07/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih26/07/2022İhale SonucuŞirketimiz en iyi teklifi vererek 1.sırada yer almıştır.İhale Bedeli97.985.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimizin bugün girmiş olduğu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/597447 İKN'lu "AVRUPA BÖLGESİ KAYIP-KAÇAK VE BASINÇ YÖNETİMİ PROJESİ-II " ihalesinde vergiler hariç 97.985.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047760BIST