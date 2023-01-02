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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

02.01.2023 17:41
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
MEVCUT KATODİK KORUMA SİSTEMİNİN REVİZYONU, UZAKTAN İZLENİLMESİ VE KONTOL EDİLMESİ İŞLERİ
İhaleyi Açan Taraf
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
27/09/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
27/09/2022
İhale Sonucu
Bugün itibariyle sözleşme imzalanmıştır.
İhale Bedeli
74.975.000,00 TRY
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
74.975.000,00 TRY
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

27.09.2022 tarihli bildirimimizde "Şirketimiz bugün girmiş olduğu   İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare) tarafından düzenlenen 2022/746723 İKN'lu " MEVCUT KATODİK KORUMA SİSTEMİNİN REVİZYONU, UZAKTAN  İZLENİLMESİ VE KONTOL EDİLMESİ İŞLERİ " ihalesinde vergiler hariç 74.975.000,00 TRY bedelle, idarenin düzenlemiş olduğu "E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı"na göre,  uygun bulunan teklifler içerisindeki en iyi teklifi vermiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu  ile paylaşılacaktır," şeklinde açıklama yapmıştık. Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç 74.975.000,00 TRY bedelle bugün imzalanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092255


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Tam 7.435 7.506 73,00  
Yarım 3.601 3.669 36,00  
Çeyrek 1.806 1.834 18,00  
Gümüş.Ons 23,95 24,00 0,04  
Gümüş Gr. 14,40 14,43 0,03  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
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