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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

27.03.2023 13:56
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
DİCLE EDAŞ 2023 DİYARBAKIR 4.GRUP AG/OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
25/01/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
27/03/2023
İhale Sonucu
Bugün itibariyle sözleşme imzalanmıştır.
İhale Bedeli
62.146.002,49 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

25.01.2023 tarihli bildirimimizde Şirketimiz bugün girmiş olduğu Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından düzenlenen 1006231 ihale kayıt numaralı, "DİCLE EDAŞ 2023 DİYARBAKIR 4.GRUP AG/OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ" ihalesinde,  vergiler hariç 62.146.002,49 TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak 1.Sırada yer almıştır.
İhale sonucunun kesinleşmesi için, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ihale komisyon kararı beklenecektir, sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar  yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" şeklinde açıklma yapmıştık. Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç  62.146.002,49 TL bedelle bugün imzalanmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128069


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