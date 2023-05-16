***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Burhanettin Koray TUNÇALP Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Bikem KANIK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Bikem KANIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Burhanettin Koray TUNÇALP Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat TANRIÖVER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Metin DEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Bikem KANIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Burhanettin Koray TUNÇALP Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ömer ÜNSALAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Murat TANRIÖVER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Burhanettin Koray TUNÇALP Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Bikem KANIK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Murat TANRIÖVER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Etik Komitesi Bikem KANIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Etik Komitesi Burhanettin Koray TUNÇALP Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Etik Komitesi Sabahattin KARABAKIR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151811BIST