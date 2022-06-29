***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 00:08
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız Kontrolmatik Technologies Inc. 06/28/2022 tarihinde ABD nin önde gelen enerji depolama sistem entegratorü arasında bulunan Powin LLC ile lithium-ion pil alımına yönelik çerçeve alım anlaşması (OFFTAKE AGREEMENT) imzalamıştır. İmzalanan anlaşma uyarinca Powin LLC, Kontrolmatik Technologies Inc.'den ABD üretimi lityum demir fosfat (LFP) teknolojisi ile üretilecek 280 Ah 3.2 V batarya hücresi satın alacaktır. Alım 2024'ün ikinci yarısından başlayarak 2028 sonuna kadar 5 sene içerisinde toplam 7.5 GWh, olarak gerçekleşecektir. 20240.5GWh 20251.0GWh 20262.0GWh 20272.0GWh 20282.0GWh Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039858
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0084
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
18:0517,5564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5628
En Düşük
17,4507
18:05975,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 975,83
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.295.154
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.625.977
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.829.319
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.690.561
|% 9,75
|
|BALAT
|14,20
|1.015.272
|% 9,65
|
|SEKUR
|15,17
|103.677.493
|% -9,11
|
|SNKRN
|21,34
|3.860.056
|% -8,02
|
|SELVA
|8,25
|154.998.896
|% -7,51
|
|IHAAS
|27,20
|30.232.574
|% -6,66
|
|FONET
|12,94
|16.253.125
|% -6,50
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% -3,07
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% -1,11
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% -1,01
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% -3,87
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 1,55
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6412
|16,6738
|% -0,05
|
|Euro
|17,5284
|17,5564
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,2707
|20,3724
|% 0,04
|
|Frank
|17,3659
|17,4705
|% 0,09
|
|Riyal
|4,4251
|4,4473
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|2,41
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.499
|6.628
|-9,00
|
|Yarım
|3.186
|3.242
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.620
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de