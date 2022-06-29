***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız Kontrolmatik Technologies Inc. 06/28/2022 tarihinde ABD nin önde gelen enerji depolama sistem entegratorü arasında bulunan Powin LLC ile lithium-ion pil alımına yönelik çerçeve alım anlaşması (OFFTAKE AGREEMENT) imzalamıştır. İmzalanan anlaşma uyarinca Powin LLC, Kontrolmatik Technologies Inc.'den ABD üretimi lityum demir fosfat (LFP) teknolojisi ile üretilecek 280 Ah 3.2 V batarya hücresi satın alacaktır. Alım 2024'ün ikinci yarısından başlayarak 2028 sonuna kadar 5 sene içerisinde toplam 7.5 GWh, olarak gerçekleşecektir. 20240.5GWh 20251.0GWh 20262.0GWh 20272.0GWh 20282.0GWh Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039858BIST