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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.06.2022 00:08
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

%100 bağlı ortaklığımız Kontrolmatik Technologies Inc. 06/28/2022 tarihinde ABD nin önde gelen enerji depolama sistem entegratorü arasında bulunan Powin LLC ile lithium-ion pil alımına yönelik çerçeve alım anlaşması (OFFTAKE AGREEMENT) imzalamıştır.  İmzalanan anlaşma uyarinca Powin LLC, Kontrolmatik Technologies Inc.'den ABD üretimi lityum demir fosfat (LFP) teknolojisi ile üretilecek 280 Ah 3.2 V batarya hücresi satın alacaktır.  Alım 2024'ün ikinci yarısından başlayarak 2028 sonuna kadar 5 sene içerisinde toplam 7.5 GWh, olarak gerçekleşecektir.  20240.5GWh 20251.0GWh 20262.0GWh 20272.0GWh 20282.0GWh Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039858


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