***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 20:19
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin potansiyeli yüksek teknoloji odaklı yatırım politikası çerçevesinde, günümüzde kullanımı giderek artan elektrikli araçların şarj ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapmayı planladığı "Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları" yatırımıyla ilgili olarak 9/04/2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik" ile 15.04.2022 tarihinde duyurusu yapılan Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Çağrısı (2022.01) kapsamında 26 ve 12 numaralı yatırım konularına yapmış olduğumuz başvurular Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili Yönetmelik, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Usul ve Esasları ve Çağrı Duyurusu kapsamında değerlendirilmiş olup, a) 26 numaralı başvurunun (Bakanlıktan talep edilen toplam destek tutarı 3.510.000 TL, şarj ünitesi başına 97.500 TL ve %29,94 destek oranıyla) desteklenmesine, b) 12 numaralı başvurunun (Bakanlıktan talep edilen toplam destek tutarı 1.970.000 TL, şarj ünitesi başına 65.667 TL ve %20,16 destek oranıyla) desteklenmesine, Desteklenmesine karar verilen 66 adet şarj destek ünitesi için de şarj ünitesi başına 30.000 TL (Toplamda 1.980.000 TL) ile sınırlı olmak üzere trafo kullanımına yönelik yatırımın T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmesine, karar verilmiştir. Yatırım Konusu 12: Yatırım Konusu Kapsamında Ünite Sayısı: Toplam 30 Adet Şarj Ünitesi AĞRI 5 Adet ARDAHAN 3 Adet IĞDIR 3 Adet KARS 3 Adet ERZURUM 6 Adet ARTVİN 3 Adet SERBEST BÖLGE (İstenilen Lokasyonlarda) 7 Adet Yatırım Tutarı: 16.762.964,40 TL / Desteklenen Yatırım Tutarı: 1.970.000,00 TL Yatırım Konusu 26: Yatırım Konusu Kapsamında Ünite Sayısı: Toplam 36 Adet Şarj Ünitesi KAYSERİ 13 Adet AKSARAY 6 Adet KIRŞEHİR 4 Adet NEVŞEHİR 4 Adet NİĞDE 4 Adet SERBEST BÖLGE (İstenilen Lokasyonlarda) 5 Adet Yatırım Tutarı: 13.669.137,00 TL / Desteklenen Yatırım Tutarı: 3.510.000,00 TL
TOPLAM YATIRIM TUTARI: 30.432.101,4 TL TOPLAM DESTEKLENEN YATIRIM TUTARI: 7.460.000,00 TL Yatırımın toplam süresi 9 aydır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041362
BIST
18:052.406
En Yüksek
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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17,6178
En Düşük
17,4493
18:05975,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
|: 975,14
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|Önceki Kapanış
|: 976,05
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980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|15,38
|513.281.810
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|10.377.932
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|40.090.278
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.930.789
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,50
|141.173.677
|% 7,90
|
|LIDFA
|10,04
|43.195.695
|% -9,96
|
|CANTE
|40,00
|87.033.078
|% -9,42
|
|ARMDA
|142,00
|1.806.696
|% -7,25
|
|BALAT
|11,60
|564.799
|% -7,20
|
|MZHLD
|87,00
|21.604.755
|% -6,50
|
|THYAO
|47,68
|3.029.643.423
|% -3,29
|
|KOZAL
|196,50
|1.921.747.800
|% 5,08
|
|SISE
|21,20
|1.805.622.187
|% -0,66
|
|EREGL
|25,96
|1.324.819.989
|% -4,07
|
|KOZAA
|28,30
|1.144.284.233
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,83
|939.809.667
|% 0,71
|
|ODAS
|2,73
|463.761.832
|% -5,54
|
|YKBNK
|4,28
|540.372.407
|% -2,95
|
|TSKB
|1,98
|191.570.506
|% -3,41
|
|KRDMD
|10,67
|941.442.427
|% -5,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7965
|16,8079
|% 0,32
|
|Euro
|17,4785
|17,5575
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,2712
|20,3729
|% 0,32
|
|Frank
|17,4090
|17,5138
|% 0,11
|
|Riyal
|4,4634
|4,4857
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,47
|
|Altın Gr.
|975
|976
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.500
|6.623
|33,00
|
|Yarım
|3.182
|3.238
|16,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.619
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,05
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,16
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
-
17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem