***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2022 12:05
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi'nin Lityum İyon Hücre, Batarya Üretimi ve Enerji depolama tesisi yatırımı 1.Fazı kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dijital Bakanlık Sistemi üzerinden gerçekleştirmiş olduğumuz bölgesel yatırım teşvik belgesi başvurumuz sonuçlanmıştır. Yatırımımız gerek kapsam gerekse kullanılan teknolojiler göz önüne alındığında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından öncelikli yatırım olarak kabul görmüş ve 5.bölge desteklerinden yararlanmak üzere tarafımıza Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Yatırım Teşvik Belgesine tabi 1.faz yatırım tutarı 917.145.692 TL'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044307
BIST
12:272.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:2717,3253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0573
|Açılış
|: 17,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3253
En Düşük
17,1768
12:2717,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0366
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:27967,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,97
|Açılış
|: 967,35
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:26
|GESAN
|52,25
|210.439.170
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.236.339
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.646.075
|% 9,72
|
|FONET
|15,20
|11.673.518
|% 9,12
|
|ASUZU
|168,40
|162.748.570
|% 9,07
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|RUBNS
|14,36
|383.036.551
|% -5,03
|
|ISGYO
|15,23
|68.144.239
|% -4,57
|
|IZINV
|17,14
|4.523.607
|% -4,14
|
|DERHL
|9,04
|10.344.287
|% -3,21
|
|THYAO
|49,30
|1.183.402.645
|% 0,20
|
|EREGL
|26,46
|584.344.831
|% 0,92
|
|SISE
|21,56
|576.847.831
|% 0,65
|
|KRDMD
|10,76
|397.490.430
|% 1,89
|
|RUBNS
|14,36
|383.036.551
|% -5,03
|
|YKBNK
|4,28
|221.609.748
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,82
|119.598.185
|% -0,70
|
|KRDMD
|10,76
|397.490.430
|% 1,89
|
|ODAS
|2,87
|88.841.564
|% 1,41
|
|SISE
|21,56
|576.847.831
|% 0,65
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3143
|17,3262
|% 0,34
|
|Euro
|17,5184
|17,5294
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,6439
|20,7474
|% -0,19
|
|Frank
|17,6389
|17,7452
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5999
|4,6230
|% 0,38
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-3,65
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,55
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|21,00
|
|Tam
|6.507
|6.606
|20,00
|
|Yarım
|3.185
|3.229
|9,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.616
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,14
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,22
|