***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi'nin Lityum İyon Hücre, Batarya Üretimi ve Enerji depolama tesisi yatırımı 1.Fazı kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dijital Bakanlık Sistemi üzerinden gerçekleştirmiş olduğumuz bölgesel yatırım teşvik belgesi başvurumuz sonuçlanmıştır. Yatırımımız gerek kapsam gerekse kullanılan teknolojiler göz önüne alındığında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından öncelikli yatırım olarak kabul görmüş ve 5.bölge desteklerinden yararlanmak üzere tarafımıza Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Yatırım Teşvik Belgesine tabi 1.faz yatırım tutarı 917.145.692 TL'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044307BIST