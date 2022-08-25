***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 12:44
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CGE Evaluation firması tarafından yapılan değerlendirme sonucu belirlenen ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) Skorumuz 10 üzerinden 7,95 olup, harfli skalada A-'dir. Komuoyuna ve yatırımcılara duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058301
BIST
14:183.145
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 84,38
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.145
En Düşük
3.075
14:1818,1634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1768
En Düşük
18,1333
14:1818,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0644
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
14:181.031,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.031,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler14:16
|VAKBN
|5,50
|582.930.666
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.504.873.620
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.477.258
|% 9,99
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,93
|356.012.092
|% -6,76
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|CANTE
|89,30
|15.379.227
|% -4,70
|
|ISCTR
|7,86
|5.321.037.190
|% 4,38
|
|THYAO
|70,00
|4.900.584.523
|% 1,97
|
|YKBNK
|6,43
|3.047.112.409
|% 6,46
|
|AKBNK
|11,69
|2.769.558.691
|% 5,60
|
|GARAN
|25,14
|2.059.074.836
|% 7,34
|
|ISCTR
|7,86
|5.321.037.190
|% 4,38
|
|YKBNK
|6,43
|3.047.112.409
|% 6,46
|
|EKGYO
|3,87
|1.684.376.083
|% 1,84
|
|AKBNK
|11,69
|2.769.558.691
|% 5,60
|
|HALKB
|6,49
|1.504.873.620
|% 10,00
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1547
|18,1644
|% 0,13
|
|Euro
|18,1480
|18,1599
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,4468
|21,5544
|% 0,56
|
|Frank
|18,7814
|18,8945
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8188
|4,8430
|% 0,14
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|13,14
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.031
|8,95
|
|Cumhuriyet
|6.856
|6.960
|61,00
|
|Tam
|6.900
|6.949
|34,00
|
|Yarım
|3.362
|3.397
|16,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,16
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,14
|