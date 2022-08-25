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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.08.2022 12:44
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

CGE Evaluation firması tarafından yapılan değerlendirme sonucu belirlenen ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) Skorumuz 10 üzerinden 7,95 olup, harfli skalada A-'dir. Komuoyuna ve yatırımcılara duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058301


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