***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2022, 31.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.08.2022 tarihli açıklamamızda Kontrolmatik-Siterm %50-%50 iş ortaklığı olarak girdiğimiz, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/296309 İKN'lu "100 t/h Kapasiteli Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı" ihalesine ait sözleşmenin imzalandığını duyurmuştuk. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve Siterm Isı Sanayi A.Ş. iş ortaklığınca imzalanan sözleşmeye istinaden ihaleyi veren kurum tarafından yer teslimi yapılmBIST