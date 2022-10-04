***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 21:45
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2022, 31.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.08.2022 tarihli açıklamamızda Kontrolmatik-Siterm %50-%50 iş ortaklığı olarak girdiğimiz, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/296309 İKN'lu "100 t/h Kapasiteli Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı" ihalesine ait sözleşmenin imzalandığını duyurmuştuk. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve Siterm Isı Sanayi A.Ş. iş ortaklığınca imzalanan sözleşmeye istinaden ihaleyi veren kurum tarafından yer teslimi yapılm
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,6041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0540
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3793
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,6063
En Düşük
18,1735
18:051.030,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 16,23
|Açılış
|: 1.030,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.033,27
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5699
|18,5843
|% 0,18
|
|Euro
|18,5363
|18,6023
|% 2,06
|
|Sterlin
|21,2377
|21,3442
|% 1,43
|
|Frank
|18,8817
|18,9954
|% 1,42
|
|Riyal
|4,9251
|4,9498
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|25,41
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.031
|16,80
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.866
|6.969
|96,00
|
|Yarım
|3.346
|3.404
|47,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.703
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,05
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|0,22
|
|B. Petrol
|91,48
|91,48
|2,62
|