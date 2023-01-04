***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2023 01:13
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri firmamızın üretmiş olduğu İkinci uydusu olan Connecta T1.2, 3 Ocak 2023 de SpaceX Falcon 9 roketi Transporter-6 misyonu ile yörüngesine gönderilip başarıyla yörüngesine yerleşti ve TR saati ile 22:16 da ilk haberleşmeyi sağladık. Connecta T1.2 Uzayda yenilikçi IoT bağlantı teknolojimizi doğrulamak için çeşitli görevler yürütecek.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092928
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