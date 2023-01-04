***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri firmamızın üretmiş olduğu İkinci uydusu olan Connecta T1.2, 3 Ocak 2023 de SpaceX Falcon 9 roketi Transporter-6 misyonu ile yörüngesine gönderilip başarıyla yörüngesine yerleşti ve TR saati ile 22:16 da ilk haberleşmeyi sağladık. Connecta T1.2 Uzayda yenilikçi IoT bağlantı teknolojimizi doğrulamak için çeşitli görevler yürütecek.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092928BIST